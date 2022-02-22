Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

AA, Uğur Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çift, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çift, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi Çevre Sokağı'na 16 KCY 55 plakalı motosikletle gelerek bir binanın önündeki bisikleti çalmaya çalıştığı öne sürülen S.T. (35) ve eşi N.T'yi (29), çarşı ve mahalle bekçileri fark etti.

Geldikleri motosikletle kaçan çift, kovalamaca sırasında park halindeki 16 UNS 61 ve 16 APK 274 plakalı otomobillere çarptı.

Kaza sonrası gözaltına alınan S.T. ve N.T, ifadeleri alınmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title