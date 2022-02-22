Hırsızlık girişimi şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çift, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi Çevre Sokağı'na 16 KCY 55 plakalı motosikletle gelerek bir binanın önündeki bisikleti çalmaya çalıştığı öne sürülen S.T. (35) ve eşi N.T'yi (29), çarşı ve mahalle bekçileri fark etti.

Geldikleri motosikletle kaçan çift, kovalamaca sırasında park halindeki 16 UNS 61 ve 16 APK 274 plakalı otomobillere çarptı.

Kaza sonrası gözaltına alınan S.T. ve N.T, ifadeleri alınmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.