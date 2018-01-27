Benzin Alan Aracı Çalıp Kaçmaya Çalışan Hırsız Duvara Tosladı
ABD'de benzin istasyonundan çaldığı araç ile kaçmak isteyen hırsız duvara çarptı. Araçtan inip koşmaya başlayan adam, güvenlik kameralarına takıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hırsız, akaryakıt istasyonundaki cipi gözüne kestirdi. Birkaç metre ötedeki araç sahibine aldırmadan araca atlayan adam, gaza basarak kaçmaya çalıştı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DUVARA TOSLADI
Araç sahibiyle yanındaki şahıs ise adama müdahale etti ancak hırsız amacından vazgeçmedi. Şahıslardan biri araçtan düşerken, araç sahibi direksiyondaki hırsızla bir süre boğuştu Daireler çize cip, binaya çarparak ancak durabildi. Hırsız bu kez yaya olarak kaçmayı sürdürürken, olay güvenlik kamerasına yakalandı.
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