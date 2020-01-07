Hırsızlık firarisi hükümlü yakalandı
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Hırsızlık firarisi hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

07.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:52
Hırsızlık firarisi hükümlü yakalandı

'te hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan O.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Akyamaç köyü nüfusuna kayıtlı hükümlü, jandarmanın çalışması sonucu komşu Doluharman köyünde gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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