Hırsızlık firarileri Kocaeli'de yakalandı

22.10.2019 16:40

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile benzer suçtan araması olan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli ve çevre illerde hırsızlık olaylarına karışan ve yargılandıkları davalarda verilen hapis cezası kesinleşen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hakkında 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan O.Ö (23), 5 yıl 9 ay hapisle cezalandırılan A.Y. (35) ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılan S.D. (34) ile aranması bulunan F.E'nin (34) gizlendikleri adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonlarda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA