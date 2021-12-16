HIRSIZLIK ÇOĞALDI, MAHALLELİ UYUYAMAZ HALE GELDİ

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da SİT alanında yer alan tarihi Haşim İşcan Mahallesi, son dönemde hırsızların uğrak mekanı oldu. Mazgallardan çocuk arabalarına, pencere korkuluklarından apartman giriş kapılarına kadar her şeyin çalındığını anlatan muhtar Halil Ay, 'İnsanlar evinde yatamaz hale geldi. Neredeyse evlerin iç kapılarını da söküp gidecekler" dedi.

Antalya'da tarihi dokusuyla bilinen Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin bitişiğindeki Haşim İşcan Mahallesi, en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. 25 sokağı, birçok butik oteli, kentin en büyük parkı olan Karaalioğlu Parkı, kentin en eski lisesi Antalya Lisesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve eski binasına ev sahipliği yapan Haşim İşcan Mahallesi, 1993 yılında 1'inci derece SİT alanı ilan edilerek, mahalledeki çok sayıda kargir ev koruma altına alınıp kültür mirası haline getirildi.

Kanunen çivi dahi çakılması yasak olan tarihi evlerin yakılmasıyla gündeme gelen Haşim İşcan Mahallesi, bu kez artan hırsızlık vakalarıyla anılmaya başladı. Geç saatlerde sokakta bulunan mazgallar, apartman giriş kapıları, pencere korkulukları, atıl durumda bırakılan evlerin muslukları, bisiklet, bebek arabası gibi birçok malzeme çalınmaya başlandı. Mahalle sakinleri ise mahalleyi mesken edinen hırsızlar nedeniyle zor günler yaşadığını, bir an önce bu duruma çözüm aradıklarını söyledi.

MAHALLELİ UYKUDAYKEN HIRSIZLIĞA BAŞLIYORLAR

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, son dönemde mahallede hırsızlık vakalarının çoğaldığını anlattı. Ay, 'Çocuk arabalarından, mazgallardan tutun binaların dış kapılarını sökmeye başlamışlar. Bazı evlerimizde vatandaşlarımız yurt dışında yaşadığı için evlerine arka bahçelerinden giren hırsızlar, ne kadar musluk varsa söküp götürüyor. Bunları gece vakti geç saatlerde, insanların uykuda olduğu zamanlarda yapıyorlar. Hırsızlık o kadar çoğaldı ki 32'ye yakın ara sokağımızda bu tarz şeyler arttı. İnsanlar evinde yatamaz hale geldi. Yeter ki demir para etsin diye neredeyse evlerin iç kapılarını da söküp gidecekler. İnşallah SİT alanında olan mahallemizin sokak aralarına belki kamera takıp güvence altına alınabilir. Bir an önce çözülürse en azından vatandaşlarımız evlerinde rahat uyur" dedi.

MAHALLENİN GÜVENLİĞİ İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

Birkaç defa kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptıklarına şahit olduğunu anlatan Halil Ay, 'Özellikle kadın kağıt toplayıcıları yapıyor. Onlar ne bulduysa götürüyor. Bir kadın ağır demiri, klima motorunu nasıl kaldırıyor çok şaşırdım. Buna şahit olunca engel oldum polis çağırdım. Bazen gece vakti arkadaşlarla çıkıp mahallemizi geziyoruz. Haftada bir gün mahallemizin güvenliği için nöbet tutuyoruz. Biz bile rasgeldik. Rahat bir şekilde bize cevap verebiliyorlar. Polisi çağırıp hemen işlem yaptırıyoruz ama gördüğünüz gibi dış kapıları bile sökmeye başladılar. Dış kapıyı söküp içeride çocuk arabası, bisiklet ne varsa götürüyor. Ellerinde kesici aletler var. İnanın 5 dakikasını almıyor" diye konuştu. SİT alanında yer alan mahalleye hem yangın hem de hırsızlık vakaları için kamera takılması gerektiğini vurgulayan muhtar Halil Ay, mahalledeki güvenliğin artırılması gerektiğini söyledi.

'EVLERİMİZE, İŞ YERLERİMİZE GİRİYORLAR'

Mahalle sakini Kerim Altındiş (42), 'Mahallemizde son dönemde hırsızlık olayları çoğaldı. Maalesef mazgallarımız, rögar kapaklarımız, demir kapılarımıza kadar çalınır oldu. Artık gerçekten bezdik. Bir çare istiyoruz. Tedirginiz, evimize, iş yerlerimize kadar giriyorlar, bu cesareti gösteriyorlar. Bu konuda mustaribiz. Lütfen bir çare" dedi.

İŞ YERİNİ SOYDULAR

Geçtiğimiz günlerde iş yerinde hırsızlık vakası yaşandığını anlatan mahalleli Kenan Akbal (45), '4 gün önce tekstil iş yerime hırsız girdi. Kilidi olmasına rağmen giriyor. Önlem alınmasını istiyoruz. Zarar 1500 TL kadar. Kapımı daha da sağlamlaştırdım. Belki keşif yaptıkları yere daha sonra gelip daha yüklü miktar alacaklar. Çözüm istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.