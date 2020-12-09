Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun
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Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun

09.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:32

- Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun Evlere danadan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı İstanbul genelinde 10 ayrı evden toplam 2 milyon liralık vurgun yapan 3 kişilik hırsızlık çetesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun

Evlere danadan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

İSTANBUL - İstanbul genelinde 10 ayrı evden toplam 2 milyon liralık vurgun yapan 3 kişilik hırsızlık çetesi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlere girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yaklaşık 3 kişilik hırsızlık çetesi yaklaşık 2 ay içerisinde 10 farklı eve girip yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çaldı. Evleri soyulan vatandaşların şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

"Eş zamanlı operasyonla yakalandılar"

Ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda 10 farklı evde gerçekleştirilen hırsızlık eylemlerinin, karı koca olan Murat Ç., Hülya Ç. ile Ebru G.'nin yaptığını tespit etti. Polis ekipleri 26 Kasım tarihinde Başakşehir ve Pendik'te eş zamanlı operasyonla 3 şahsı yakaladı. Operasyon sonrası çaldıkları 2 milyon değerindeki ziynet eşyası ve dövizler oturdukları ikamette ele geçirildi. 3 şahıs polis tarafından göz altına alındı.

"Çok sayıda suç kaydı"

Yapılan sorgulamalarda beraber Hülya Ç.'nin daha önce 43 suç kaydı, 14 adet aranma ve 10 yıl kesilmiş cezası, Murat Ç.'nin 22 suç kaydı ve Ebru G.'nin de 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hülya Ç. ve Ebru G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Murat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Hülya Ç. ve Ebru G.'nin bir apartmana girişi ve daireden ellerinde içerisine para kasası koydukları bir bavulla çıkıp hızla apartmandan uzaklaştığı anlar görülüyor.

Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun
Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun
Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun
Hırsızlık çetesinden milyonluk vurgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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