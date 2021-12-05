HIRSIZLIK ÇETESİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Haberler
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HIRSIZLIK ÇETESİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da bir iş yerine girerek 100 bin lira değerinde musluk çalan 5 şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da bir iş yerine girerek 100 bin lira değerinde musluk çalan 5 şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı. Çalınan musluklar şüphelilerin aracında ele geçirildi. Şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi, Fedai Sokak üzerinde bir iş yerinde 30 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda kapalı kasalı bir minibüsle dükkan önüne gelen şüpheliler kepenkleri kırarak içeri girdi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında içerden aldıklarını minibüse taşıyan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. Ancak kaçmaya çalışan hırsızlar kısa süre sonra şüphe üzerine bir polis kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçta çalınan musluklarda ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler Kemal E.(33), Ali Eren E.(22), Tolga A.(32), Serkan G.(40) ve Yunus D.(29)'nin daha önce hırsızlık suçlamasıyla onlarca kez gözaltına alındıkları tespit edildi. Öte yandan daha önce 18 kez yakalanan Serkan G. hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin Üsküdar, Çekmeköy ve Ataşehir'de 9 farklı iş yeriden hırsızlık ve otodan hırsızlık olaylarının failleri olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yunus D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ÇETESİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

HIRSIZLIK ÇETESİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

HIRSIZLIK ÇETESİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

HIRSIZLIK ÇETESİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

HIRSIZLIK ÇETESİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

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