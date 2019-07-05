Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı

Osmaniye'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 40 güvenlik kamerasını izleyerek yaptıkları operasyon sonunda 8 kişilik hırsızlık çetesini çökertti

OSMANİYE - Osmaniye'de emniyet müdürlüğü ekipleri, 40 güvenlik kamerasını izleyerek yaptıkları operasyon sonunda 8 kişilik hırsızlık çetesini çökertti.

Osmaniye Hırsızlık Büro Amirliği Osmaniye ve çevre illerde kendilerine kapalı süsü verilerek sık sık kiralık ev arama ve dilenme bahanesiyle, ikametleri kontrol ederek, kapıların anahtar göbek kısımlarını kırmak suretiyle ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesi gerçekleştirdiği operasyon sonuncunda yakaladı.

Osmaniye'de son iki hırsızlığında ikametten 50 bin TL değerinde altın ve 1 adet tabanca çalması üzerine Osmaniye Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 40 ayrı güvenlik kamerasını izlenerek yaptıkları titiz çalışma neticesinde aynı aileden 4 erkek ve biri hamile 4 bayan olmak üzere toplam 8 şüpheli hırsızlık çetesini tespit etti.

Tespit edilen iki adrese baskın yapan emniyet güçleri, lüks villaya yapılan operasyon neticesinde hırsızlık şüphelilerini yakaladı.

Yakalanan hırsızlara ait villanın en alt katı içki mahseni ve partiler düzenlemek için kullanıldığı, çok sayıda yıllanmış içkilerle dolu olduğu anlaşıldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı alındı 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA