Hırsızlık Çetesi Çökertildi, 6 Kişi Tutuklandı

Gaziantep(İHA) – Gaziantep ve Şanlıurfa merkezli hırsızlık çetesi Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının 3 aylık yoğun çalışması sonrası çökertildi. Hayvan, fıstık, motorlu araç, çay hırsızlığı ile evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaptıkları operasyonla 9 hırsızlık suçuna karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şahısların evlerinde yaptıkları aramada 25 bin TL değerinde çalıntı boya, mağdurların isimlerinin yazılı olduğu boş çuvallar, 4 hayvan küpesi, yaklaşık 1 kilo çalıntı çay, 3 av tüfeği, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet demir kesme makası, 1 testere, 1 döner bıçağı, 1 kar maskesi, 1 eldiven, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 1 oto teybi ve 1 elektrikli hızar ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA