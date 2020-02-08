Hırsızlık çetesi çökertildi
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Hırsızlık çetesi çökertildi

Erzurum'un Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 14 kişi jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.

08.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:10
Hırsızlık çetesi çökertildi

'un ve ilçelerinde nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 14 kişi jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.


Erzurum'da 1, Ağrı'da 1, Batman'da 8 ve Muş'ta 8 olmak üzere toplam 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Ağrı'dan 1, Batman'dan 5 ve Muştan 8 kişi olmak üzere toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklu 5'i hakkında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkma yasağı verilirken, 4 şahıs için yakalama kararı çıkarıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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