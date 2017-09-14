Hırsızlık Çetesi Bu Papağan Sayesinde Çökertildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişiden biri, çaldıkları Jako cinsi papağanı komşusuna hediye etti. Zanlılar, papağanın konuşmalarının sosyal medyada paylaşılması ile polis tarafından yakalandı. Geçtiğimiz 5 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Alanya Küçükhasbahçe Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki bir oto galerisinde 07 UN 213 plakalı otomobil ve Jako cinsi papağanın çalındığı ihbarını değerlendiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, çalınan papağın sosyal medyada konuşma görüntülerini paylaşıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hesabı takibe alınan polis, hırsızlık şüphelisi Mehmet K.'nın papağanı komşusuna hediye ettiğini ve komşunun da sosyal medyada görüntüleri paylaştığını belirledi. Ele geçen bilgilerden yola çıkan asayiş ekipleri, şüphelilerin Burak G. (33), Mehmet K. (33) ve Ahmet C. (41) olduğunu belirleyerek harekete geçti. Hırsızlık şüphelileri Dinek mevkiinde plakası öğrenilemeyen kiralık bir araçla seyir halindeyken yakalandı. Emniyetteki ifadesinde şüphelilerin ilçenin farklı yerlerindeki 10 ayrı iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL civarında çok sayıda televizyon, dizüstü ve masaüstü bilgisayar ile çok sayıda kozmetik malzemeler çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalınan eşyalara el konulurken, çalıntı otomobil de Manavgat ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Gözaltına alınan Burak G., Mehmet K. ve Ahmet C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"ÇALINAN KUŞUMUZU SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK"



Otomobil ve papağını teslim alan iş yeri sahibi Erdem Şıhali, geçtiğimiz günlerde oto galeriye hırsızların girdiğini söyledi. Şıhali, "İş yerimize giren hırsızlar bir araç, televizyonlarımızı ve Jako cinsi papağanımızı çaldı. Sosyal medyada çalınan kuşumuzun konuşma görüntülerini paylaşıldığını fark ettik. Bizde inceleme yaptığımızda kuşun konuşmasında bizim olduğunu anladık. Bunun üzerine asayiş ekiplerine durumu izah ettik, sonrasında takibe aldılar" dedi.



Hesabın sahibine ulaştıkların söyleyen Şıhali, "Hesabın sahibi bir arkadaşı tarafından ona emanet bıraktığını söyledi. Daha sonra polis tarafından takibe alındı. Bizim bir aracımızla kuşumuzu çalmışlardı. Kuşumuz sayesinde sosyal medyada bir paylaşım yapılıyor. Kuşumuz ismi olan 'Yakup' kelimesini biz ona öğrettiğimiz şekilde vurgulayarak söylüyor. Konuşmasından zaten bizim kuşumuz olduğunu tahmin ettik. Kuşumuzu bulduk, kuşumuzdan sonra hırsızları bulduk ve arabamızı bulduk, şuanda rahatsız" diye konuştu.



(Erdal Anak /İHA)