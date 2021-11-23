HIRSIZLIK ÇETESİ 300 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENEREK YAKALANDI

BOLU (DHA) - BOLU'da, 5 gün içerisinde 6 iş yeri ve 1 evi soyan 5 kişi polisin 300 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13-18 Kasım tarihleri arasında kent merkezinde aralarında av bayilerinin de olduğu 6 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği yerlerde incelemelerde bulunan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerde bulunan 93 kameradaki 300 saatlik görüntüyü tek tek izleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Polis, S.A. (20), H.Ö. (23), T.K. (19), Y.C. (19) ve G.Ö.?yü (20) yakalayarak gözaltına aldı. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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