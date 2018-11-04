Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Fatih'te bir iş yerinden meydana gelen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih'te bir iş yerinden meydana gelen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim'de Suriyeli A.A'nın iş yerinden 4 bin lirasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yaşı küçük şüphelinin kimliğini tespit etti.
Ekipler, şüphelinin ilçede başka bir hırsızlık suçundan 25 Ekim'de gözaltına alındığını ve ardından tutuklandığını belirledi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin iş yerindeki kasadan para alma anları ile iş yerinin kapısının önünde bir süre oyalanması görülüyor.