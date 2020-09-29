Hırsızlık anı sosyal medyada paylaşılınca pişman olup teslim ettiler
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Hırsızlık anı sosyal medyada paylaşılınca pişman olup teslim ettiler

29.09.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:06

Denizli'de oyuncak satan iş yerinden hırsızlık olayı sosyal medyada paylaşılınca pişman olan şahıslar, çaldıkları ürünü geri getirdiler.

Denizli'de oyuncak satan iş yerinden hırsızlık olayı sosyal medyada paylaşılınca pişman olan şahıslar, çaldıkları ürünü geri getirdiler. İş yeri sahibine ise fark etmeden aldıklarını söylediler.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oyuncak satışı gerçekleştiren bir iş yerine gelen bebek arabalı kalabalık grup, bir süre ürünleri inceledi. Daha sonra gözlerine kestirdikleri oyuncağı gizleyerek götürmeleri anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine güvenlik kameralarına baktığı sırada hırsızlık olayını fark etti. Emniyete giderek şikayetçi olan iş yeri sahibi, bu durumu sosyal medyada paylaşarak diğer esnafın dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. İş yeri sahibinin hırsızlık anlarının görüntüsünü, "Cumartesi akşamı iş yerimizde hırsızlık oldu. Tüm esnaf arkadaşlar dikkat etsin" notuyla paylaştı.

Sosyal medyada paylaşımının ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şahısların aldıkları ürünü geri getirerek işyeri sahibine teslim ettiği öğrenildi. Aldıkları ürünü teslim ederken ise durumu fark etmediklerini söyledikleri belirtildi.

Öte yandan, iş yeri sahibinin şikayetini henüz geri çekmediği öğrenildi.

(İHA)

Hırsızlık anı sosyal medyada paylaşılınca pişman olup teslim ettiler
Hırsızlık anı sosyal medyada paylaşılınca pişman olup teslim ettiler
Hırsızlık anı sosyal medyada paylaşılınca pişman olup teslim ettiler
Hırsızlık anı sosyal medyada paylaşılınca pişman olup teslim ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 16:19:09. #1.15#
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