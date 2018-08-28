Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Karabük'te bir iş yerinde yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan büfe sahibi, sabah iş yerini açmaya geldiğinde bir miktar para ve sigaranın olmadığını, şans oyunları makinesinin de kırıldığını fark etti ve durumu polise bildirdi.

Büfeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Hırsızın büfeye pencereden girişi, çekmeceden paraları ve raflardan sigarayı alması ve yeniden çıkması ise iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik görüntülerini inceleyen polis ekipleri, eşgalini belirlediği şüphelinin peşine düştü.

Büfenin, aynı kişi tarafından 10 gün öncede soyulduğu belirtildi.