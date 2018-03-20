Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
Gaziantep’te bir telefoncu dükkanının kilidini kırdıktan sonra içeri giren kapüşonlu hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gaziantep'te bir telefoncu dükkanının kilidini kırdıktan sonra içeri giren kapüşonlu hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gaziantep'te bir telefoncu dükkanına gece giren hırsızlar içeride bulunan telefonları alarak motosikletle kaçtı. Dükkana gelen kapüşonlu 3 hırsız dükkanının kepenginin kilidini demir makasla kesip, kapının camını kırarak içeri girdi. Dükkanda bulunan cep telefonlarını alan hırsızlar geldikleri motosikletle kaçtı. Hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP
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