Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Kayseri'de çeşitli hırsızlık suçlarından aranan zanlının park halindeki bir aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde gerçekleşen 11 hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.



Ekipler, zanlının daha önce 22 hırsızlık olayından kaydı bulunan Murat İ. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından Eski Sanayi bölgesinde fark edilen zanlı, kovalama sonucu yakalandı.



Gözaltına alının Murat İ'nin Ağrı'da, hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.



Zanlının, Osman Kavuncu Mahallesi'nde park halindeki bir aracı çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.