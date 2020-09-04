Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 farklı adresten hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
04.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:10

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 farklı adresten hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde 3 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İnceleme sonunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit eden polis, zanlıyı adresinde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık yapacağı adresin önüne gelen zanlının etrafı kontrol ettikten sonra içeriye girmesi ve bir süre sonra içeriden çıkarak hızla uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

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