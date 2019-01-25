Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolu 10. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonundan otomobil lastiklerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayında, otomobil ile istasyona gelen 4 kişinin, istasyon önündeki 3 otomobil lastiğini alıp götürdüğü görülüyor.
Jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA