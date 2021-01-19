Hırsızlık amacıyla girdiği evde, ev sahibini boğazından bıçakladı (2)

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Samsun'da hırsızlık için girdiği öne sürülen evin çatı katında karşılaştığı ev sahibi Remzi A.'yı (68) boğazından bıçakla yaralayan şüpheli K.D. (16), Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. K.D., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.K.D.'nin hırsızlık için girdiği eve geldiği ve koşarak çıktığı anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA