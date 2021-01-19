Hırsızlık amacıyla girdiği evde, ev sahibini boğazından bıçakladı

SAMSUN'da kimliği belirsiz kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evin çatı katında karşılaştığı ev sahibi Remzi A.'yı (68) boğazından bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evin çatı katında ev sahibi Remzi A. ile karşılaştı. Burada şüpheli ile Remzi A. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Remzi A., boğazından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Remzi A., Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA