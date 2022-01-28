Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti! Fotokapanı çalarken suçüstü yakalandılar - Haberler
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Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti! Fotokapanı çalarken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti! Fotokapanı çalarken suçüstü yakalandılar

Kırklareli'nde artan hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri tarafından kurulan fotokapanı çalarken suçüstü yakalandılar.

KIRKLARELİ (İHA) - Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyünde artan direk hırsızlığı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipleri bölgeni bazı yerlere fotokapan kurdu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kurulan fotokapan yardımıyla hırsız şüphelileri S.B. ile E.B'nin elektrik direklerini traktörle topladıkları tespit edildi. Ekipler bölgeye gittiklerinde S.B. ile E.B'nin fotokapanı da çaldıkları esnada suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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