Hırsızlığın bu kadarı

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesinde bir işyerinde asılı olan Türk bayrağının bir kişi tarafından kopartıldıktan sonra götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesinde bir işyerinde asılı olan Türk bayrağının bir kişi tarafından kopartıldıktan sonra götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Çayırhan İşçiler Caddesi üzerindeki oto yıkamacı dükkanında asılı olan iki adet Türk bayrağını kopartarak çalan bir kişinin umursamaz ve rahat tavırları dikkat çekti.

Dün akşam iftar saatinden sonra sigara içmek için evinin önüne çıkan iş yeri sahibi evinin altındaki iş yerinde asılı olan Bayrakları göremeyince hemen güvenlik kameralarına baktı ve olayı hayretle karşıladı.

Hırsızlığın bu kadarına pes dedirten durum ile ilgili esnaf Çayırhan Jandarma ekiplerine suç duyurunda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA