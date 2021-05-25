Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı
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Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri kentte çeşitli hırsızlık olayına karışan Fikret M.(28)'yi yakaladı.

Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri kentte çeşitli hırsızlık olayına karışan Fikret M.(28)'yi yakaladı. Yakalanan zanlı adli makamlara sevk edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu polisleri tarafından hukuk büroları ile mali müşavir ofislerinden hırsızlık yaptığı belirlenen hem de lüks otomobil çalarak kaçan Fikret M. yakalanarak adli makamlara gönderildi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Fikret M. bu kez motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Olayın peşini bırakmayan hırsızlık büro amirliği ekipleri Fikret M.'yi Beçi Mahallesi'nde boş arazide yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette İşlemleri tamamlanan Fikret M. adliyeye sevk edildi.

Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı
Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı
Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı
Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol

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