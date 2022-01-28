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Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı Adana'da tesisat dükkanına hırsızlığa giren şüpheli işyeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı

ADANA - Adana'da tesisat dükkanına hırsızlığa giren şüpheli işyeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir tesisat dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile tesisat dükkana gelerek hırsızlık yapmak için içeri girdi. Bu sırada işyeri sahibi evinin dükkanın üzerinden olmasından dolayı sesi duyup aşağı indi.

Aşağı indiğinde dükkanın içerisinde hırsızı yakalayan işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı

Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı

Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Güzelyalı, Bisiklet, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Haber

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