Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör
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Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör

Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OTOMOBİLLERDE egzoz sisteminde bulunan ve fiyatı bin ile 10 bin arasında değişen katalitik konvertör hırsızların yeni gözdesi oldu.

OTOMOBİLLERDE egzoz sisteminde bulunan ve fiyatı bin ile 10 bin arasında değişen katalitik konvertör hırsızların yeni gözdesi oldu. Egzoz ustası Bilal Kıramanlıoğlu, "Konvertörün için boşaltılırsa arabanın çekiş gücü değişir, sesi değişir, arıza lambası yakar. Bazıları ezbere kırabiliyor konvertörü, bunun içindeki taşı satmak için kıranlar da var" dedi.  Arabalarda egzoz sisteminde bulunan karbonmonoksit gibi zararlı gazların filtre edilmesine yarayan katalitik konvertör, hırsızların hedefi oldu. Euro 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılan katalitik konvertör, içindeki Paladyum (Pd) elementi için çalınarak satılıyor. Malzemesinin kalitesine göre konvertörlerin fiyatları bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Egzoz dükkanı olan Bilal Kıramanlıoğlu, "Katalitik konvertörün içinde paladyum isminde bir metal var. Modeline göre bu metalin oranı da değişiyor. Paladyumun değerli olduğunu söylüyorlar ama konvertörün kendisi de değerli bir malzeme. Konvertörün fiyatları bin 500 lira, 5 bin arasında markaya göre değişiyor. Yenileri ise 8 - 10 bin lira. Bunun içindeki taşı satmak için kıranlar da var" dedi.

"PALADYUM KADAR KONVERTÖR DE DEĞERLİ BİR MALZEME"

Kıramanlıoğlu "Katalitik konvertör benzinli araçlarda bulunan zehirli gazları filtre eden bir taş, içinde paladyum isminde bir metal var. Modeline göre bu metalin oranı da değişiyor. Paladyumun değerli olduğunu söylüyorlar ama konvertörün kendisi de değerli bir malzeme" diye konuştu.

"BUNUN İÇİNİ SATMAK İÇİN KIRANLAR VAR"Kıramanlıoğlu "Konvertörün için boşaltılırsa arabanın çekişi değişir,  sesi değişir, arıza lambası yakar. Anca yazılımla beyinden silinirse ışık yanmaz. Konvertörün fiyatları bin 500 lira, 5 bin arasında markaya göre değişiyor. Yenileri ise 8 - 10 bin lira. Bazıları ezbere kırabiliyor konvertörü, bunun içindeki taşı satmak için kıranlar da var.Yabancı plakalar var bize gelen.  'Bu konvertörü boşalt ver' diyor. Öyle içi boşaltılmış çok müşteri geliyor bize. Bu taşı kırıp içini boş takabiliyorlar. Normalde temizliği yapılıp, geri takılabiliyor" ifadelerini kullandı. 

(Fotoğraf)


Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör
Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör
Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör
Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör
Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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