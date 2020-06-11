Hırsızların soğukkanlılığı "pes" dedirtti.
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Hırsızların soğukkanlılığı "pes" dedirtti.

11.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:57

Hırsızların soğukkanlılığı "pes" dedirtti...Arnavutköy'de toptancı aracını soyan hırsızlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde park halinde bulunan bir toptancı aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın içerisinde bulunan onlarca kutu ve çuval gıda malzemesini yanlarında getirdikleri kamyonete dakikalar içerisinde yükleyerek izlerini kaybetti. Hırsızların pes dedirten soğukkanlı halleri mahalleli tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, önceki gece saat 04: 00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Amber Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir toptancı aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, araçta bulunan 20 kiloluk sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını dakikalar içerisinde yanlarında getirdikleri kamyonete yükledi. Araçta bulunanların büyük kısmını çalan şahıslar, pencerelere çıkan mahallelinin "polisi arıyoruz" uyarılarına rağmen hırsızlığa devam ettikleri görüldü. 10 dakika içerisinde soygunu gerçekleştiren hırsızlar, polis olay yerine gelmeden kaçarak izlerini kaybettirdiği öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık olayı, mahallede yaşayanlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hırsızların soğukkanlılığı 'pes' dedirtti.

Kaynak: İHA

Manşet

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