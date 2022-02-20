HIRSIZLARIN PLANINI BOZAN AYRINTI

Maskeli, kapüşon, şapkalı 6 hırsız kamera açısını değiştirdi, kepenkleri kırdı....

Soygun için gözlerine kestirdikleri dükkana girmeye hazırlanan hırsızlar, polis aracı yoldan geçince hızla kaçtılar

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- GÜNGÖREN'de hırsızlık için iş yeri önüne gelen 6 kişi sokaktan polis aracı geçince hızla kaçtı.

Öte yandan aynı iş yerinde daha önce yapılan hırsızlık cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Olay dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde bulunan ham bakır satışı yapılan iş yerinde yaşandı. 6 kişi minibüsle iş yerinin önüne geldi. İki kişi sokağın başına geçerek gözcülük yaparken 3 kişi de kapalı olan iş yerinin kepenklerini kırmaya çalıştı. Bir kişi ise minibüsün sürücü koltuğundaydı. Güvenlik kamerasının da açısını değiştiren hırsızlar, kepenk kilitlerini kırmaya başladı. Hırsızlar tam iş yerine girecekleri anda sokaktan polis aracı geçince hızlıca minibüse binerek kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE AYNI YERDE HIRSIZLIK YAŞANDI

Öte yandan geçen Ağustos ayında da aynı yerde hırsızlık yaşanmış, hırsızlık anları cep telefonu kamerasına yansımıştı. 1.5 ton ham bakırı çalan hırsızların, olay anını görerek pencereden "Çağırdım polis gelecek" diyen kadına, "Tamam bir şey olmaz ya" şeklinde cevap vermişti.