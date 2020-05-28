Hırsızların hedefi bu kez caminin çay ocağı oldu
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Hırsızların hedefi bu kez caminin çay ocağı oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cami çay ocağına giren hırsızlar, cami derneğine ait kasayı açamayınca bir miktar çayı alarak kayıplara karıştı.

Hırsızların hedefi bu kez caminin çay ocağı oldu
28.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cami çay ocağına giren hırsızlar, cami derneğine ait kasayı açamayınca bir miktar çayı alarak kayıplara karıştı.

Olay Hamide Mahallesinde bulunan Emir Sultan Camiinde meydana geldi. Caminin bahçesinde bulunan çay ocağına kimliği meçhul kişi veya kişiler kapıyı zorlayarak girdi. İçeride bulunan cami derneğine ait kasayı gözlerine kestiren hırsızlar, kilitli olan kasayı açmak için uzun süre uğraştı. Bunda başarılı olamayan hırsızlar çay ocağında bulunan bir miktar bozuk para ile çayı alarak gitti. Bir süre sonra çay ocağını kontrol etmek için gelen sahibi, içerisinin dağınık olduğu ve kasanın da zarar gördüğü fark edince durumu cami hocası ve polise haber verdi. Fazla kayıp yaşanmadığından dolayı kimse şikayetçi olmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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