Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı Paranın yanı sora 52 çalıntı cep telefonu, iki çalıntı televizyon, yüzlerce çalıntı telefon kılıfı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, hırsızlık yaparken kullanılan, demir kesme makası, tornavida gibi aletler ele...

ADANA (İHA) - Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Paranın yanı sora 52 çalıntı cep telefonu, iki çalıntı televizyon, yüzlerce çalıntı telefon kılıfı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, hırsızlık yaparken kullanılan, demir kesme makası, tornavida gibi aletler ele geçirildi

ADANA - Adana'da hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 50 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda evlerde yapılan aramada 47 bin lira nakit para ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, gelen bir şikayet üzerine kentte hırsızlık şebekesi olduğunu tespit etti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takibe başlayan ekipler, 3 aylık çalışma sonucunda aralarında kadınların da olduğu 50 kişilik şebekenin yaklaşık 40 vatandaşın para, altın ve eşyalarını çaldığını belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 50 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Hırsızlık dedektifleri 1 Ekim günü şafak vakti 50 zanlının yakalanması için eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Polis, evlerde yaptığı aramalarda ise 47 bin lira, 52 çalıntı cep telefonu, iki çalıntı televizyon, yüzlerce çalıntı telefon kılıfı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, hırsızlık yaparken kullanılan, demir kesme makası, tornavida gibi aletler ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı

Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa birbirine girdi

Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa birbirine girdi

 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında anlaştı! Evine gelen gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti

Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında anlaştı! Evine gelen gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti

 Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara karıştı

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara karıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Aziz Sancar Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Stefan Kuntz Mehmet Topal Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da hırsızlık operasyonu: Hırsızların evinden servet çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:08:58. #1.17#