: Hırsızların dövüp, iple bağladıkları suç ortağını polis kurtardı

06.02.2020 06:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 06:01

ADANA'da hurda deposunda dövülüp, iple bağlanan İlyas A.'yı polis kurtardı. Kendisini döven iki şüpheli ile birlikte motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen İlyas A.'nın, son hırsızlıklarını motosiklet sahibine söylemek istediği için de dövülüp, iple bağlandığı tespit edildi. Depoda yapılan incelemede ise ikisi parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi 31021 Sokak'taki hurda deposunda meydana geldi. Hurda deposunda bir kişinin darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Depoya gelen polisler, biri dövülüp, iple bağlanmış Suriye uyruklu 3 kişi buldu. Polisin olay yerinde yaptığı sorguda, diğer 2 kişi tarafından dövülüp, bağlanan kişinin İlyas A. olduğu belirlendi. İki şüpheli ile birlikte motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen İlyas A.'nın, son hırsızlıklarını motosiklet sahibine anlatmak istediği için dövülüp, bağlandığı belirlendi. Depoda arama yapan ekipler, ikisi parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan iki şüpheli ve İlyas A. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, depo sahibi ve çalışanları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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