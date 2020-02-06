Hırsızların dövüp, iple bağladığı suç ortağını polis kurtardı

06.02.2020 07:59 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:00

ADANA'da hurda deposunda dövülüp, iple bağlanan Suriye uyruklu İlyas A.'yı polis kurtardı. İlyas A.'nın, birlikte motosiklet çaldığı aynı ülke vatandaşı 2 suç ortağı tarafından dövüldüğü belirlendi. Depoda yapılan incelemede ise ikisi parçalara ayrılmış, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi 31021 Sokak'ta meydana geldi. Hurda deposunda bir kişinin darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Depoya gelen polisler, biri dövülüp, iple bağlanmış, Suriye uyruklu 3 kişiyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı sorguda, diğer iki kişi tarafından dövülüp, bağlanan kişinin İlyas A. olduğu belirlendi. İlyas A.'nin, birlikte motosiklet çaldığı 2 suç ortağı tarafından son olayı, motosiklet sahibine söylemek istediği için dövülüp, bağlandığı belirlendi. Depoda arama yapan ekipler, ikisi parçalara ayrılmış, 3 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan iki şüpheli ve İlyas A. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, depo sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA