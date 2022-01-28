Hırsızların çaldığı tarım aracı ve 1 ton hurda okul bahçesinde bulundu - Haberler
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Hırsızların çaldığı tarım aracı ve 1 ton hurda okul bahçesinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızların çaldığı tarım aracı ve 1 ton hurda okul bahçesinde bulundu

Siirt'te evin önünde park halindeyken çalınan patpat olarak tabir edilen tarım aracı ve içinde bulunan 1 ton hurda Eyyubi Ortaokulu bahçesinde terkedilmiş halde bulundu.

SİİRT (İHA) - Siirt'te evin önünde park halindeyken çalınan patpat olarak tabir edilen tarım aracı ve içinde bulunan 1 ton hurda Eyyubi Ortaokulu bahçesinde terkedilmiş halde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, bir vatandaşın evinin önünde park halindeyken "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çalınma konusuyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Eyyubi Ortaokulu bahçesinde terkedilmiş halde ve bu aracın kasasında yine hırsızlıktan elde edilen yaklaşık 1 ton ağırlığında hurda malzeme ele geçirildiği bildirildi. Patpat aracı ve 1 ton ağırlığındaki hurda malzeme sahiplerine teslim edilmiş olup olayın faillerini yakalama çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi. - SİİRT

Hırsızların çaldığı tarım aracı ve 1 ton hurda okul bahçesinde bulundu

Hırsızların çaldığı tarım aracı ve 1 ton hurda okul bahçesinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Tarım, 3. Sayfa, Haber

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