Hırsızların çaldığı internet kabloları yüzünden iki mahalle 2 aydır evlerine internet alamıyor

BATMAN (İHA) - Batman Meydan ve Yeni Mahallelerinde hırsızların çaldığı internet kabloları yüzünden mahalle sakinleri yaklaşık olarak 2 aydır ev ve iş yerlerine internet alamıyor.

Mahalle sakinleri, yaşanılan internet sorununa bir türlü çözüm üretilmedi öğrenci ve esnafın zor durumda kaldığı belirlendi. Batman Meydan Mahallesi Muhtarı Doğan Atmaca yetkililere çağrıda bulundu. Atmaca, "Mahallemizde hırsızlar tarafından kablolarımız çalınıyor. Bu kablolar da bize büyük bir zarar veriyor, vatandaşlarımız internetsiz kalıyor. Yetkili birimlere defalarda vatandaşlarımız ulaşmasına rağmen bir cevap alamıyoruz. Kablo Batman'da olmadığından dolayı ileri ki bir tarihe gün veriyorlar. O günü bir daha ki aya erteliyorlar. 2 aydan beri Meydan Mahallesi olarak internetimiz yok. Yan komşumuz Yeni Mahallede de aynı sıkıntı var. Orada da arkadaşlarımız var konuyu bize iletiyorlar. Orada da 2 aydan beri 3 aydan beri internet almayan evler var. Buradan yetkili mercilere sesleniyorum. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim. Bir an önce bu sıkıntıyı giderelim. Bu hırsızlığı yapan şahıslara sesleniyorum. Vatandaşın mağduriyeti çok yüksek bir durumdadır. Öğrenciler zor durumda kalıyor. Bu işlerden vazgeçin. Çalışın ekmeğinizin peşinden koşun" dedi.

"2 aydır evime internet alamıyorum çocuğumun araştırma ödevlerini internet kafede yapmak zorunda kalıyorum"

Batman Yeni Mahalle sakinlerinden İsmail Demirhan ise yaşanılan internet sıkıntısından büyük mağduriyet yaşadığını ve çocuklarının ödevini internet kafede yaptırdığını belirtti. Demirhan, "Yaklaşık iki aydır internet kablolarımız çalındı. Hırsızların sayesinde internetsiz kaldık, mağdur olduk. Çocuklarımız okuldan ödev alıyor, araştırma ödevi alıyorlar. Ben bu sefer çocuğumu internet kafeye götürmek zorunda kalıyorum. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. İlgili kurumun arıza birimine başvuruyoruz ama hiçbir şey göremiyoruz. Müşteri temsilcilerini arıyoruz müşteri temsilcileri 3 gün sonra 10 gün sonra devamlı geriye doğru itiyorlar. Bana en son söyledikleri belediye ve BASKİ'nin gelip sokağınızda kazı çalışması yaptığından dolayı kablolarınızda kopukluk yaşanmıştır deniliyor ama bizim burada kesinlikle öyle bir kazı çalışması yok" diye konuştu. - BATMAN