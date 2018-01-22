Hırsızları Yakaladılar, Ayın Polisi Seçildiler

Samsun'da şüphe üzerine peşine düştükleri ve kovalama sonucu yakaladıkları hırsızları jandarmaya teslim eden polisler Samsun'da ayın polisi seçildiler.

Polis memurları Coşkun Duman ve Turgay Kayhan 25 Aralık 2017 tarihi saat 22.30 sıralarında rutin devriye görevi yaptıkları sırada Ayvacık ilçesinden Çarşamba ilçesi istikametine seyir eden bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istediler. Araçtan bulunanlar kaçmaya başladılar ve kovalama sonucu Salıpazarı ilçesi Terme yolu üzerinde yakalandılar. Hırsızlık suçundan kayıtları bulunan 2 kişinin araçlarında yapılan aramada televizyon, cep telefonu, elektronik eşyalar, takı malzemeleri ve başkası adı düzenlenmiş banka kartları ile mutfak eşyaları ve gıda maddeleri ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucu söz konusu şahısların Ayvacık ilçesinde hırsızlık olayına karıştıkları ve jandarma tarafından arandıkları tespit edildi. Ayvacık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edilen hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, polis memurları Coşkun Duman ve Turgay Kayhan'ı görev bilinci ile hareket etmeleri, disiplinli, duyarlı, dikkatli ve özverili bir şekilde çalışmaları, mesai arkadaşlarına örnek teşkil etmeleri ve halkın polise olan güven duygusunun güçlenmesine katkıda bulundukları gerekçesiyle "2017 Aralık Ayının Polisi" seçti. Polislerin fotoğrafları Samsun Emniyet Müdürlüğü binasının lobisinde bulunan "Ayın Polisi" panosuna asıldı. - SAMSUN