Hırsızları saç tıraşı ele verdi
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Hırsızları saç tıraşı ele verdi

Hırsızları saç tıraşı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'de 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Saç tıraşlarından tespit edilerek yakalanan şüphelilerin bazı ikametlere girme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde 'askıcılık' yöntemiyle 14 ikametten hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saç tıraşlarından hırsızlık olaylarını daha öncede suç kaydı bulunan N.D. ve F.D.'nin yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, biri 18 yaşından küçük 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin bazı ikametlere girme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ikametlere rahat bir şekilde gelen şahıslar, önce etrafı kontrol ediyorlar. Daha sonra biri ikamete girerken, diğer şüpheli ise dışarda kalarak etrafı gözetliyor. Ardından rahat bir şekilde ikametlerden ayrılan şahıslar, yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor. - MERSİN

Hırsızları saç tıraşı ele verdi
Hırsızları saç tıraşı ele verdi
Hırsızları saç tıraşı ele verdi
Hırsızları saç tıraşı ele verdi
Hırsızları saç tıraşı ele verdi
Hırsızları saç tıraşı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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