Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı
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Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı

Fatih'te bir eve giren iki hırsız, ev sahibinin uyanması sonucu kaçmaya başladı.

21.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:12

Fatih'te bir eve giren iki hırsız, ev sahibinin uyanması sonucu kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri kovaladığı iki şahıstan birini yakalarken diğeri de kaçtı. Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören polis ve bekçiler, yaralanan arkadaşlarının kollarına girerek ambulansa kadar taşıdı.

Olay sabah saat 05.30'da Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi Emece Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız bir motorla gelen iki hırsız apartmana girdi. Eve giren hırsızların verdiği gürültüden uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlar bu sırada apartmandan çıkarak kaçmaya başladı.

HIRSIZLARDAN BİRİ KAÇTI DİĞERİ DE YAKALANDI

Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları görüp kovalamaya başladı. Kovalamaca sonrası bir hırsız kaçarken diğeri de polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca esnasında bir bekçi ve polis memuru düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan iki memuru ambulans ile hastaneye kaldırdı.

BEKÇİ VE POLİSLER, MESAİ ARKADAŞLARININ KOLLARINA GİREREK AMBULANSA TAŞIDI

Yaşanan kovalamacada mesai arkadaşlarının yaralandığını gören bekçi ve polisler hemen olay yerine geldi. Bekçi ve polisler, yaralanan iki arkadaşının kollarına girerek ambulansa taşıdı. İki memurunda durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan hırsız her yerde aranırken diğer hırsızda gözaltına alınarak karakola götürüldü. Evden çalınan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarda sahibine teslim edildi. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

(Davut Has/İHA)

Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı

Kaynak: İHA

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