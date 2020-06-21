Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı Kaçan hırsızlardan biri yakalandı diğeri kaçtı Fatih'te bir eve hırsızlık yapmak için giren iki hırsız, ev sahibinin uyanması sonucu kaçmaya başladı.

Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı

Kaçan hırsızlardan biri yakalandı diğeri kaçtı

İSTANBUL - Fatih'te bir eve hırsızlık yapmak için giren iki hırsız, ev sahibinin uyanması sonucu kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri kovaladığı iki şahıstan birini yakalarken diğeri de kaçtı. Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören polis ve bekçiler, yaralanan arkadaşlarının kollarına girerek ambulansa kadar taşıdı.

Olay sabah saat 05.30'da Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi Emece Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız bir motorla gelen iki hırsız apartmana girdi. Eve giren hırsızların verdiği gürültüden uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlar bu sırada apartmandan çıkarak kaçmaya başladı.

Hırsızlardan biri kaçtı diğeri de yakalandı

Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları görüp kovalamaya başladı. Kovalamaca sonrası bir hırsız kaçarken diğeri de polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca esnasında bir bekçi ve polis memuru düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan iki memuru ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Bekçi ve polisler, mesai arkadaşlarının kollarına girerek ambulansa taşıdı

Yaşanan kovalamacada mesai arkadaşlarının yaralandığını gören bekçi ve polisler hemen olay yerine geldi. Bekçi ve polisler, yaralanan iki arkadaşının kollarına girerek ambulansa taşıdı. İki memurunda durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan hırsız her yerde aranırken diğer hırsızda gözaltına alınarak karakola götürüldü. Evden çalınan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarda sahibine teslim edildi. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

Kaynak: İHA