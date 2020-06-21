Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı

Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı Kaçan hırsızlardan biri yakalandı diğeri kaçtı Fatih'te bir eve hırsızlık yapmak için giren iki hırsız, ev sahibinin uyanması sonucu kaçmaya başladı.

21.06.2020 06:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 06:53

Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı

Kaçan hırsızlardan biri yakalandı diğeri kaçtı

İSTANBUL - Fatih'te bir eve hırsızlık yapmak için giren iki hırsız, ev sahibinin uyanması sonucu kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri kovaladığı iki şahıstan birini yakalarken diğeri de kaçtı. Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören polis ve bekçiler, yaralanan arkadaşlarının kollarına girerek ambulansa kadar taşıdı.

Olay sabah saat 05.30'da Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi Emece Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız bir motorla gelen iki hırsız apartmana girdi. Eve giren hırsızların verdiği gürültüden uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlar bu sırada apartmandan çıkarak kaçmaya başladı.

Hırsızlardan biri kaçtı diğeri de yakalandı

Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları görüp kovalamaya başladı. Kovalamaca sonrası bir hırsız kaçarken diğeri de polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca esnasında bir bekçi ve polis memuru düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan iki memuru ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Bekçi ve polisler, mesai arkadaşlarının kollarına girerek ambulansa taşıdı

Yaşanan kovalamacada mesai arkadaşlarının yaralandığını gören bekçi ve polisler hemen olay yerine geldi. Bekçi ve polisler, yaralanan iki arkadaşının kollarına girerek ambulansa taşıdı. İki memurunda durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan hırsız her yerde aranırken diğer hırsızda gözaltına alınarak karakola götürüldü. Evden çalınan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarda sahibine teslim edildi. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Haber
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Haber
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Demet Akalın Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kaza Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hırsızları kovalayan bir bekçi ve polis düşerek yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 06:59:16. #1.15#
title