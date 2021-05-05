Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
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Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasının bahçesindeki motosikleti çalmaya çalışan 3 hırsızlık şüphelisi, fabrikanın işçisi tarafından engellendi.

Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasının bahçesindeki motosikleti çalmaya çalışan 3 hırsızlık şüphelisi, fabrikanın işçisi tarafından engellendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay 3 Mayıs'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde bulunan motosikletlerden birini gözüne kestiren hırsız, önce çaldığı motosiklet ile çevrede inceleme yaptı. Olay yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra arkadaşları ile fabrikanın avlusuna girerek motosikleti çalmaya çalıştı.

Gündüz vakti rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızların hevesini fabrikada bulunan bir işçi kursaklarında bıraktı. Hırsızlık esnasında bahçeye çıkan işçi, hırsızları kovalayarak engelledi.

O anlar ise fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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