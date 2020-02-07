Hırsızları çaldıkları bir poşet ceviz ele verdi

07.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:51

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 80 yaşındaki bir kadının evine bohçacı olarak girerek 8 bin lira ile bir poşet ceviz çalarak arabayla kaçmaya çalışan hırsızlar, jandarma kontrolünde yakayı ele verdi. Jandarma tarafından yapılan aramada 8 bin lira ile bir poşet içerisindeki ceviz tespit edilince hırsızlar gözaltına alındı.



Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kavakalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Ü.Ç. isimli yaşlı kadının evine bohçacı olarak giren üç kadın, Ü.Ç'ye ait 8 bin TL parası ile poşet içerisindeki bir miktar cevizini çalarak olay yerinden kaçtı. Plakası tespit edilemeyen araç tarif edilerek jandarma ekiplerine bildirildi. Kavakalan-Akhisar karayolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri tarif edilen aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi jandarmayı görünce kıyafetlerini değiştirme çabasına girmelerinden şüphelenen ekipler, N.G. (26), A.A. (32), S.A. (42) isimli şahıslar ve araç üzerinde yaptıkları aramada 8 bin TL para ile poşet içerisinde bir miktar ceviz tespit etti. Araç içerisinde bulunan 3 kadın hırsızlık olayına karıştıkları anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla göz altına alınan 3 kişiden N.A. ve A.A., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Akhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan mahallelere satıcı olarak gelen kişilere karşı vatandaşı uyarıcı bilinçlendirici çalışmalara devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA