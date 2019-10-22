22.10.2019 09:36

Hırsızlardan bıkan köylü, armut bahçesinde sabaha kadar nöbet tutuyor

Tanesi 1 kilo gelen armutlar çalınmasın diye ateş yakıp sabaha kadar devriye atıyorlar

BURSA - Bursa'nın dünya ünlü deveci armuduna hırsızlar dadandı. Köylüler bahçede ateş yakıp sabaha kadar nöbet tutuyor.

Gürsu ve Kestel ilçelerinde yetişen, iriliği, kalitesi ve lezzetiyle nam salmış deveci armuduna hırsızlar dadandı. Tanesi 1 kilo üzerinde ağırlığa ulaşan deveci armutlarının kilosu 2 liradan dalında satılıyor. Tanesi 1 kilonun üzerinde ağırlığa ulaşan ve toplaması kolay olan armutlar, bu yıl parada yaptığı için hırsızların hedefi haline geldi. Düz ovada yetişen armutlara ulaşım rahat olduğu için, hırsızlar gece gelip 1 saat içinde 1 ton armut çalabiliyor. Hal böyle olunca masrafları artan ve eskisi gibi para kazanamayan üreticiler, 1 yıllık emekleri zayi olmasın diye köyün farklı noktalarında gruplar halinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor. Köylüler hava kararmaya başladıktan itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutuyor. Bahçelerinde ateş yakan köylüler sürekli devriye atıyor. Yabancı plakalı araç gördüklerinde ve şüpheli bir durumla karşılaştıklarında hemen jandarmaya haber veriyorlar. Hırsızlar köylülerin bahçelerini suladıkları su pompalarını da çalıyor.

Armut hırsızlığına karşı sabaha kadar nöbet tutuklarını ifade eden Cambazlar Köyü Muhtarı Hasan Efe, "Bu bölgede yetişen armutlar Türkiye'nin en kaliteli armutları. Bu armutları yetiştirmek için 1 yıl boyunca emek veriyoruz. Yılda sadece 27 defa ilaç atıyoruz. Masraflar ağır, eski kazançlar yok, buna bir de hırsızlar eklenince hiç bir şey kazanamıyoruz. Köydeki vatandaşlarla birlikte gruplar halinde köyün farklı noktalarında nöbet tutuyoruz. Şüpheli bir durumla karşılaştığımızda hemen jandarma ekiplerine haber veriyoruz. Jandarma ekiplerine de ayrıca teşekkür etmek isterim, çok güzel çalışma yapıyorlar. Bu armudu toplaması kolay, 2 kişi 1 ton armudu 1 saatte çalabiliyor. Hırsızlar sadece armut çalmıyor, su pompalarını da çalıyor. Biz de 1 yıllık emeğimiz zayi olmasın diye armut hasadı bitene kadar bahçelerde sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Hırsızlıklığın cezası az, geçtiğimiz yıllarda su pompalarımızı çalan hırsızlar yakalandı. 1 yıl sonra çıktılar, aynı pompaları tekrar çaldılar. Biz büyükşehirden köyün farklı noktalarına güvenlik kamerası talep ediyoruz" dedi.

Köylüler ise, "Bir yıl boyunca büyük emek ve masraf yaparak yetiştirdiğimiz armutlarımız çalınmasın diye akşam hava kararmaya başlayınca bahçelerimize gelerek sabaha kadar nöbet tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA