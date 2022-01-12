Hırsızlara şafak operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da hırsızlık suçuna karıştığı öne sürülen 6 kişi, şafak vakti düzenlenen baskınla yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen kişileri tespit etti. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından ekipler, sabahın ilk saatlerin 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 6 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.