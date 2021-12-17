Hırsızlara mazgal dayanmıyor

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde onlarca mazgal, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınıyor. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de çalınan mazgalların yerine kompozit mazgallar koydu.

Hırsızlar, Düzce'nin Bahçeşehir bölgesindeki birçok mahalleye dadanarak iki gün içinde onlarca mazgalı çaldı. Rutin olarak mazgal kontrollerini yapan su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri, çalınan mazgalları fark etti. Öte yandan bölge muhtarlarından gelen mazgal hırsızlığı ihbarlarını da kontrol eden ekipler, onlarca demir döküm mazgalın çalındığını belirledi. Vatandaş ve araçları tehlikeye sokan mazgal hırsızlığının ardından ekipler harekete geçerek çalınan mazgalların yerine kompozit mazgal yerleştirdi.

Belediye zaman kaybetmeden müdahale ediyor

Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan hırsızların onlarca mazgalı çaldığını tespit ettiklerini belirten Bahçelievler Muhtarı Bayram Yıldız, "İki gündür geceleri ana yollarda mazgalları çalıyorlar. Biz sabah fark ediyoruz. Çocuk düşebilir, araçlar kaza yapabilir. Diğer muhtar arkadaşlarla da görüşüyoruz. Onlar da mahallelerinde de hırsızlık olduğunu söylüyorlar. Belediyemiz kazaya sebebiyet vermeden anında müdahale ediyor ama bu işin devamı gelecek gibi görünüyor. Bizim görmediğimiz noktalar olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırlarsa bize veya belediyemize ulaşabilirler. Belediyemiz anında müdahale ediyor" şeklinde konuştu.

Mazgal hırsızlıklarına karşı vatandaşları uyaran yetkililer, şüpheli durum ve şahıslar görüldüğü anda polis ekiplerine veya 153 beyaz masaya bildirilmesini istedi. - DÜZCE