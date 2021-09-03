Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı
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Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı Bursa'da evlerinde hırsız var mı diye kontrole giden 60 yaşındaki adam ve yeğeni, eve giren hırsızlar tarafından bıçaklandı.

Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı

BURSA - Bursa'da evlerinde hırsız var mı diye kontrole giden 60 yaşındaki adam ve yeğeni, eve giren hırsızlar tarafından bıçaklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Hamdi Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Evlerini kontrole giden enişte Fikret Altınsoy ve yeğeni Ali Burcan ile evdeki hırsızlar arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede hırsız veya hırsızlar tarafından Fikret Altınsoy ve yeğeni bıçaklandı. Hırsızlar olay yerinden kaçarken, arbedeyi farkeden mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kalbinden bıçaklanan Fikret Altınsoy ve karnından bıçaklanan Ali Burcan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, artık bu tür olaylardan bıktıklarını, hırsızların mahalleyi mesken tuttuğunu belirterek tepkilerini dile getirdiler. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı
Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı
Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı
Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı
Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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Hırsızlara karşı evi kontrole giden enişte ve yeğenini hırsızlar bıçakladı - Haberler
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