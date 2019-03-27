Hırsızlara Hayvanların Ayak İzinden Ulaşıldı

Samsun'un Canik ilçesinde iki büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Gödekli Mahallesi'nde yaşayan Mükerrem E, ahırda iki büyükbaş hayvanının olmadığını fark etmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Canik ve Gökçepınar jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada, ahırdan alınan iki hayvanın ayak izlerini takip etti.

Hayvanlardan birinin ahırdan yaklaşık bir kilometre ilerideki arazide terk edildiğini, diğerinin ise araçla olay yerinden uzaklaştırıldığını tespit eden ekipler, çevredeki kamera görüntülerinden zanlıların hırsızlıkta kullandığı kamyonetin plaka bilgisine ulaştı.

Çalışmalar sonucunda, çalınan büyükbaş hayvanı başka araca bindirmek üzere Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen şüpheliler T.E. ve E.K. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA