Hırsızlar yüzünden çalışamaz hale geldi

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Şarkışla'da hırsızlar girdikleri iş yerinden 60 bin TL değerinde imalatta kullanılan araç gereç çaldı, işletme sahibi çalışamaz duruma geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sanayi sitesindeki bulunan bir işletmede geldi. Tarım makineleri imalatı yapan iş yerine giren hırsızlar, imalatta kullanılan araç ve gereçleri çaldı. Çalınan malzemelerin değeri 60 bin TL olsa da işletmede adeta üretim durdu. Araç gereçler olmadığı için işletme çalışamaz hale geldi.

Boya tabancasını bile çalmışlar

İşyeri sahibi Yunus Temur, hırsızların kapı korkuluklarını kırıp içeriye girdiklerini ve yaklaşık 60 bin TL değerinde araç-gereç çaldıklarını söyledi. İş yeri çalışanlarından Rıfat Özkara, "Bu gece işyerimizde hırsızlık meydana geldi. Şuana kadar tespit ettiğimiz kadarı ile 50-60 bin TL'lik zararımız var. Şuanda mağduruz çalışamıyoruz. Çünkü bütün çalışabileceğimiz aletlerimizi çalmışlar. Gördüğünüz kapıyı boyayacağız ama boya tabancasına kadar almışlar." dedi.

Polis hırsız yada hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet