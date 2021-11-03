Hırsızlar yangın gözetleme kulesine dadandı

DEMİRCİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yangın gözetleme kulesine dadanan hırsızlar zorla girdikleri kuleye yaklaşık 50 bin TL'lik zarar verdi.

Olay Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın gözetleme kulesinde görevli Orman İşletme Şefi H.K., yangın gözetleme kulesine geldiğinde kapının kırılarak açıldığını fark etti. İçeri girdiğinde bazı eşyaların çalındığını fark eden H.K. durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 adet mutfak tüpü, 1 adet jeneratör, 1 adet dalgıç su pompası, 6 adet akü, 25 litre mazot, 15 litre benzin ve 1 adet LCD TV'nin çalındığı anlaşıldı.

Olay yerinden parmak izi alan jandarma ekipleri yangın kulesine yaklaşık 50 bin TL'lik zarar veren hırsız ya hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - MANİSA

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