Hırsızlar yalnız yaşayan adamın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu geri getirdi
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Hırsızlar yalnız yaşayan adamın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu geri getirdi

15.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:23
Hırsızlar yalnız yaşayan adamın

Sivas'ta yalnız yaşayan Gürsel Karataş'ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonu çalınmıştı, konunun basında yer almasının ardından çalınan televizyon çöp poşetinin içerisinde evin önüne bırakıldı.

Sivas'ta yalnız yaşayan Gürsel Karataş'ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonu çalınmıştı, konunun basında yer almasının ardından çalınan televizyon çöp poşetinin içerisinde evin önüne bırakıldı.

Sivas'ta Pulur Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil ikamette yalnız yaşayan 57 yaşındaki Gürsel Karataş'ın evine giren hırsız girdi. Hırsız, eşi 2 yıl önce vefat eden ve yalnız yaşayan Karataş'ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, olayın şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızın ve televizyonun bulunması için çalışmalar sürerken, televizyon bir çöp poşetinin içerisinde evin yakınlarına bırakıldı.

Karataş, evinin çevresinde televizyonu bulması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, televizyon üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Olayın, şüphelisi B.E. ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

"Arkadaş geldi"

Gürsel Karataş, tek arkadaşı olan televizyonunun geri geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Dışarı hava almaya çıktım. Birde baktım şüphelendiğim çocuk arka tarafa doğru gidiyor. Peşinden gideyim dedim. Biraz ileri gittim. Türbenin arkasına baktığımda televizyon dayalı olarak orada duruyordu. Oraya bırakmış. Bir liranda kaybolsa insan üzülüyor. İster, istemez mutluyum. Arkadaş geldi" dedi. - SİVAS

Hırsızlar yalnız yaşayan adamın 'Tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu geri getirdi
Hırsızlar yalnız yaşayan adamın 'Tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu geri getirdi
Hırsızlar yalnız yaşayan adamın 'Tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu geri getirdi
Hırsızlar yalnız yaşayan adamın 'Tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu geri getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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