Hırsızlar Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ayrı hırsızlık olayına karışan iki kadın ve bir erkek, çaldıkları ileri sürülen malzemelerle beraber yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir evden 11 adet ziynet eşyası, 30 Amerikan doları ve 150 TL para çalındı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis, G.L. ve B.L. isimli kadınları çalınan para ve ziynet eşyalarıyla yakaladı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Muhtarlar Derneği'nden ise cep telefonu çalındı. A.G. isimli şahıs çalıntı cep telefonu ile birlikte yakalandı. Cep telefonu sahibine teslim edilirken şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Her iki olayda gözaltına alınan toplam 3 kişi sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP