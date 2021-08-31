Hırsızlar yağmur mazgallarını çaldı
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Hırsızlar yağmur mazgallarını çaldı

Hırsızlar yağmur mazgallarını çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kimliği belirsiz hırsızlar bir akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan 15 adet yağmur mazgalını çaldı.

Samsun'da kimliği belirsiz hırsızlar bir akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan 15 adet yağmur mazgalını çaldı.

Olay, Kavak ilçesinin Hacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız veya hırsızlar bir akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan 15 adet yağmur mazgallarını çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine işyeri sahibi jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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